Радий Хабиров совершил первую поездку в район Башкирии в ранге врио главы региона

Сегодня, 21 октября, врио главы Башкирии Радий Хабиров побывал с рабочей поездкой в Белебеевском районе республики.

Наиболее серьезным стало его общение с руководством районного роддома, в котором капитальный ремонт затянулся на несколько лет.

Четырёхэтажное здание площадью 4,9 тысячи кв.м было введено в эксплуатацию в 1984 году. По итогам обследования технического состояния сооружения комиссиями районной администрации и Минздрава РБ было принято решение о проведении капитального ремонта с полной заменой инженерных коммуникаций.

На средства, выделенные из республиканского бюджета, в 2012-2013 годах здесь заменили деревянные оконные блоки на окна из ПВХ, установли металлические двери входных групп, обновили лифтовое оборудование. За счёт Фонда социальных целевых программ в 2014 году отремонтировали кровлю, систему вентиляции и сантехническое оборудование четвёртого этажа. Однако дальше капитальный ремонт был выполнен подрядчиком некачественно, с большими нарушениями. Поэтому здание до сих пор не введено в эксплуатацию.

По этой причине родильное отделение размещается в посёлке Приютово, рожениц также направляют в Октябрьский и Уфу, а также Бижбуляк.

По словам главного врача Белебеевской ЦРБ Рустема Ишмурзина, сейчас разрабатывается проектно-сметная документация, до конца года должна быть проведена её экспертиза, в апреле планируется начать ремонтные работы, чтобы в первом квартале 2020 года роддом уже функционировал.

– Я вас ориентирую на конец 2019 года, – ответил Радий Хабиров. – Находите нормальных подрядчиков. Поручение по финансированию я дам.

Он также обсудил потребность в медицинских кадрах, оборудовании, подчеркнув, что эти вопросы следует решать параллельно с ремонтом здания.

После этого Радий Хабиров ознакомился с работой Белебеевской центральной районной больницы, посетив стационар медицинского учреждения.

Он рассказал, что получает много жалоб на организацию работы учреждений здравоохранения, и поручил чётко маршрутизировать потоки пациентов, сократив время их пребывания в очереди.

Радий Хабиров побывал в кардиологическом и педиатрическом отделении, пообщался с пациентами, проходящими там курс лечения, интересовался организацией питания, обеспеченностью лекарственными средствами и необходимым оборудованием, выслушал их мнения и пожелания.

В Белебеевском детском доме руководитель республики пообщался с педагогами и воспитанниками, ознакомился с условиями их проживания.

В настоящее время в детском доме воспитывается 20 детей школьного возраста со всей республики. Все они посещают одну из городских школ. Радий Хабиров поинтересовался их учебной успеваемостью, увлечениями, планами на будущее.

По словам и.о. директора Натальи Николаевой, детдом располагается здесь уже 40 лет. При этом само здание поддерживается в хорошем состоянии. Для проживания детей обустроены групповые комнаты семейного типа, функционируют игровые и учебные кабинеты, в том числе сенсорная комната, комната национальных культур, комната психологической разгрузки, актовый и тренажерный залы, творческая мастерская, библиотека с читальным залом, компьютерный класс.

Педагоги отметили, что многие выпускники детдома добиваются серьёзных успехов. Так, один из них окончил МГТУ имени Баумана и сейчас живёт в Москве, другой после окончания УГНТУ работает там же доцентом.