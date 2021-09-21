В Уфе случайно обнаружили женщину, которая проголосовала дважды на разных УИКах

В Уфе случайно обнаружили женщину, которая проголосовала дважды на разных УИКах
В Уфе случайно обнаружили женщину, которая проголосовала дважды на разных УИКах
Сегодня, 13:42ПолитикаИрина ДеревянчукФото: facebook Владимир Ковальчук
Невольное разоблачение сделал фотокорреспондент издания UFA1 Владимир Ковальчук.

Предположительное серьезное нарушение фотограф Владимир Ковальчук зафиксировал не имея на это умысла. Мужчина выполнял свою работу и фотографировал процесс выборов. Делал Ковальчук это не на одном участке, а передвигался по разным.

Удивительные кадры фотограф с удивлением опубликовал на своей странице в социальной сети. К фотографиям он прикрепил и текст, в котором сообщил, что оба эти фото сделаны в один день на разных УИКах.

Сам бы не поверил, но это факт.Владимир Ковальчук

Владимир Ковальчук заметил, что первое фото было сделано на УИК №391, второе – в гимназии №115, но его номер мужчина запамятовал. Однако здесь будет уместно заметить, что при наличии оригиналов фотографий можно изучить их метаданные, которые содержат информацию о месте, где было сделано фото, а также о времени снимка. Также в метаданных всегда представлена информация о том, подвергалось ли изображение какой-либо обработке.

Видимо подразумевая вышесказанное Ковальчук и сообщил о наличии у него оригиналов фото женщины, которая даже не пыталась маскироваться и менять наряды.

Стоит отметить и то, что сегодня ЦИК Башкирии обнародовал предварительные итоги выборов и заявил, что нарушения выявленные в ходе голосования не повлияли на результат выборов. Вошло ли нарушение, которое зафиксировал Владимир Ковальчук в число зафиксированных нарушений – неизвестно, в ЦИК Башкирии дозвониться не удалось из-за обеденного времени.

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