ЦИК озвучил предварительные итоги выборов в Башкирии после обработки 100% бюллетеней

В Центризбиркоме Башкирии также сообщили о том, что нарушения выявленные в ходе голосования не повлияли на результат выборов.

Примечательно, что несмотря на 100% обработанных бюллетеней, итоги будут считаться предварительными до момента, пока их официально не объявит федеральный центр. ЦИК уточняет и данные по явке избирателей – в Башкирии проголосовали 2 189 823 человека, что составило 72,79% от общего числа зарегистрированных в качестве избирателей на территории субъекта граждан. Голоса жителей Башкирии распределились так: за «Единую Россию» проголосовали 66,61% избирателей, 14,74% голосов было отдано за «КПРФ», партия «ЛДПР» набрала 8,67% голосов, новая партия «Новые люди» получила голоса 2,79% от жителей региона, «Справедливая Россия за правду» оказалась замыкающей в пятерке лидеров с результатом в 2,62%. 1,02% голосов было отдано «Партии пенсионеров», «Коммунисты России» получили 0,62% голосов, «РЭП Зеленые» – 0,47%, партия «Яблоко» получила 0,36% голосов. Примерно одинаковое количество голосов получили еще пять партий. «Партия свободы и справедливости» получила 0,29% голосов от избирателей, «Родина» – 0,24%, «Зеленая альтернатива» – 0,22%, «Партия роста – 0,19%. Минимальный результат показала партия «Гражданская платформа». Что касается итогов выборов по одномандатным округам, их итоги подведут окружные избирательные комиссии. Кто из кандидатов станет депутатом Госдумы станет известно после того, как пройдут итоговые заседания окружных комиссий.

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