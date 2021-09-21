Кресла в Горсовете Уфы могут занять 13 кандидатов от «Единой России»

Кресла в Горсовете Уфы могут занять 13 кандидатов от «Единой России»
Кресла в Горсовете Уфы могут занять 13 кандидатов от «Единой России»
Сегодня, 16:24ПолитикаВалерия ПанаеваФото: 1mediainvest.ru
Это большинство — всего одномандатники займут 18 мест.

По данным ЦИК Башкирии, большинство голосов избирателей в своих округах получили директор «ИСК Уфы» Марат Васимов, заместитель генерального директора «Первого Треста» Тимур Гадеев, бизнесмен Павел Васильев, совладелец центра современного искусства «Облака» Валериан Гагин, бывший вице-мэр Уфы Артур Хромец, директор научно-производственной ассоциации «Технопарк Авиационных Технологий» Ирек Кандаров, главный врач республиканского кардиоцентра Ирина Николаева.

Мандаты в горсовете Уфы также могут получить помощник управляющего директора УМПО Сергей Бубличенко и ректор УГНТУ Олег Баулин.

Что касается партийных списков, то, по предварительным данным, лидирует партия «Единая Россия» с 66,6% голосов избирателей. На втором месте ЛДПР с 14% голосов, на третьем КПРФ — у нее 13,3% голосов избирателей.

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