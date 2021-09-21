Гендиректор БСК Эдуард Давыдов вошел в состав правительства Башкирии

С инициативой ввести руководителей крупнейших предприятий-налогоплательщиков республики в состав правительства премьер-министр Башкирии Андрей Назаров выступил на оперативке в республиканском правительстве, которая состоялась 6 июля 2021 года.
Тогда Назаров предложил ввести в состав Правительства представителей крупнейших налогоплательщиков Башкирии – «Башнефть», «Газпром нефтехим Салават», «БСК». Причиной он назвал необходимость оставаться в повестке промышленной политики.
Выслушав предложение премьер-министра глава региона Радий Хабиров поддержал данную инициативу и поручил сделать такое предложение руководству предприятий. Хабиров тогда сказал, что в случае, если они будут согласны они будет введены в состав правительства региона.
Сегодня, 21 сентября на официальном портале правовой информации республики Башкортостан был опубликован документ, а именно Указ Главы Республики Башкортостан от 20 сентября 2021 года №УГ-531 «О внесении изменений в Указ Главы Республики Башкортостан от 28 октября 2019 года № УГ-354 «О составе Правительства Республики Башкортостан»».
Судя по документу в состав правительства пока что включили только генерального директора БСК Эдуарда Давыдова и генерального директора ООО «РГД Переработка Салават», управляющей организации ООО «Газпром нефтехим Салават».
Примечательно и то, что в документе сказано о назначении руководителей всего лишь двух предприятий, тогда как приглашены в правительство были руководители большего количества промышленных гигантов Башкирии.