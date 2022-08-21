В Башкирии вандалы опять сорвали буквы с памятника Воину-победителю

в Башкирии вандалы сорвали буквы с памятника Воину-победителю, об этом сообщил глава Стерлитамакского района в своих социальных сетях. Как написал чиновник, такое происходит уже не в первый раз.
— Знаю, это рук дело детей и подростков! Проблему-то ведь нужно как-то решать! — возмутился Марс Кашапов.
Глава района также подчеркнул, что родители должны сделать замечание своим детям и научить нормам морали и дозволенности младшее поколение.
Ранее мы писали о том, что в Стерлитамаке изуродовали очередной военный памятник. Примечательно, что скульптуру сломали спустя две недели после ее установки.