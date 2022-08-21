В Башкирии вандалы опять сорвали буквы с памятника Воину-победителю

В Башкирии вандалы опять сорвали буквы с памятника Воину-победителю
В Башкирии вандалы опять сорвали буквы с памятника Воину-победителю
Вчера, 17:22ПолитикаАнастасия ДенисенкоФото: соцсети
По словам главы Стерлитамакского района, вандализмом занимаются дети и подростки.

в Башкирии вандалы сорвали буквы с памятника Воину-победителю, об этом сообщил глава Стерлитамакского района в своих социальных сетях. Как написал чиновник, такое происходит уже не в первый раз.

— Знаю, это рук дело детей и подростков! Проблему-то ведь нужно как-то решать! — возмутился Марс Кашапов.

Глава района также подчеркнул, что родители должны сделать замечание своим детям и научить нормам морали и дозволенности младшее поколение.

Ранее мы писали о том, что в Стерлитамаке изуродовали очередной военный памятник. Примечательно, что скульптуру сломали спустя две недели после ее установки.

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