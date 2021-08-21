В России за партию власти голосуют женщины голосуют больше мужчин

В России за партию власти голосуют женщины голосуют больше мужчин
В России за партию власти голосуют женщины голосуют больше мужчин
Вчера, 22:01ПолитикаАндрей КоролевФото: Медиахолдинг1Mi
Согласно исследованиям, мужская часть населения России гораздо больше склонна к смене власти в стране, чем женская.

Политический аналитик Алексей Чадаев, основываясь на данных статистики, сделал вывод, что победами в выборах партия власти в России в большей степени обязана женщинам.

— По нескольким таблицам от разных служб видно, если бы голосовали только одни мужчины, «Единая Россия» не факт, что вообще была бы на первом месте.

По его словам, 60% голосующих в России — это женщины. Аналитик подчеркнул, что их и количественно больше, и живут женщины дольше мужчин, и процент неголосующих среди них ниже, поэтому итоговая пропорция на участках — примерно 60/40. При этом антирейтинг партии власти среди мужчин — 47, а среди женщин — 31.

— Типичный массовый избиратель в России — это «мать-одиночка на двух работах, которая голосует по принципу «кто больше поможет», при этом в быту исходит из максимы «все мужики козлы». Собственно, для нее коллективный Путин как раз и есть субститут отсутствующего/отмененного мужа.

Подробнее — в материале «Новых известий».

политика
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