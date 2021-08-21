В России за партию власти голосуют женщины голосуют больше мужчин

— Типичный массовый избиратель в России — это «мать-одиночка на двух работах, которая голосует по принципу «кто больше поможет», при этом в быту исходит из максимы «все мужики козлы». Собственно, для нее коллективный Путин как раз и есть субститут отсутствующего/отмененного мужа.