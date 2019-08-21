CNN: Трамп и Макрон могут пригласить Россию на саммит G7

Главы США и Франции хотят пригласить своих коллег из Российской Федерации принять участие в саммите G7 в 2020 году. Об этом пишет RNS.

Источники CNN в Белом доме приведенные выше сведения подтвердили. По их данным, Дональд Трамп намерен обсудить вопрос возвращения России в «Большую восьмерку» с главами других государств. Переговоры пройдут в ближайшие выходные на саммите G7.

В начале лета прошлого года американский лидер уже поднимал тему возвращения РФ в G8. Тогда Трамп сказал, что это было бы позитивным моментом для всех стран.

После встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном президент России Владимир Путин заявил о невозможности возвращения его страны в формат «Большой восьмерки». Париж настаивает на том, чтобы перед возвращением в G8 Москва начала способствовать разрешению кризиса на юго-востоке Украины.