CNN: Трамп и Макрон могут пригласить Россию на саммит G7

Во вторник, 20 августа в ходе переговоров по телефону президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп признали необходимость возвращения к формату «Большой восьмерки».
Главы США и Франции хотят пригласить своих коллег из Российской Федерации принять участие в саммите G7 в 2020 году. Об этом пишет RNS.
Источники CNN в Белом доме приведенные выше сведения подтвердили. По их данным, Дональд Трамп намерен обсудить вопрос возвращения России в «Большую восьмерку» с главами других государств. Переговоры пройдут в ближайшие выходные на саммите G7.
В начале лета прошлого года американский лидер уже поднимал тему возвращения РФ в G8. Тогда Трамп сказал, что это было бы позитивным моментом для всех стран.
После встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном президент России Владимир Путин заявил о невозможности возвращения его страны в формат «Большой восьмерки». Париж настаивает на том, чтобы перед возвращением в G8 Москва начала способствовать разрешению кризиса на юго-востоке Украины.
Напомним, РФ была членом G8 с 1997 по 2014 год. Вместе с ней участниками «Большой восьмерки» выступили США, Канада, Япония, Великобритания, Франция, Германия и Италия. После перехода Крыма под власть России, последнюю отстранили от участия в заседаниях. Западные государства перешли к формату G7.