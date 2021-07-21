Конституционный суд Башкирии предложили заменить советом

Конституционный суд Башкирии предложили заменить советом
Конституционный суд Башкирии предложили заменить советом
Сегодня, 19:46ПолитикаАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
В Башкирии предложили включить в обновленную Конституцию республики положение о новом государственном органе — Конституционном совете. Данную структуру планируют учредить в связи с предстоящим упразднением Конституционного суда, сообщила пресс-служба Госсобрания Башкирии.

Согласно федеральному конституционному закону, до 1 января 2023 года в России упразднят все конституционные и уставные суды.

— Вместе с тем субъекты Российской Федерации получают возможность создавать конституционные советы. Это прерогатива региональных парламентов. Соответствующая норма найдет отражение в Конституции Республики Башкортостан, — отметил председатель Курултая республики Константин Толкачев.

Основными задачами Конституционного совета станут укрепление законности и обеспечение верховенства Конституции в системе республиканского права.

— Предполагается, что предметом деятельности Конституционного совета будет анализ и мониторинг всего массива законодательства на предмет его соответствия духу и букве Конституции Республики Башкортостан, — добавил Толкачев.

Разработку проекта закона о совете начнут сразу после принятия поправок к Конституции республики. Законопроект был принят депутатами в первом чтении на заключительном заседании весенней сессии. Поправки к тексту документа рассмотрят осенью.

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