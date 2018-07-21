Вексельберг и Блаватник давят на Лебедева во внесудебном порядке
«Новые известия» рассказывают об обстоятельствах громкого судебного процесса по иску российского инвестора Леонида Лебедева. Россиянин обратился в суд Нью-Йорка, затребовав два миллиарда долларов за долю от продажи THK-BP.
Как утверждает Лебедев, эту сумму ему должны выплатить олигархи Лен Блаватник и Виктор Вексельберг.
Блаватник является американским гражданином. Вексельберга, напротив, включили в санкционный список Минфина США. Издание утверждает, что олигархи пытаются надавить на Лебедева, используя внесудебные методы.
О деле рассказывает известный политолог Алексей Мухин. В своей колонке в «Новых известиях» эксперт предполагает, что суд и следствие в российской Твери подыгрывают Вексельбергу и Блаватнику, оказывая давление на Лебедева.
Судья по делу компании ТКС, задолжавшей за поставки природного газа, потребовал произвести выемку документов фирмы Coral. Запросы об этой выемке были направлены в Ирландию, на Кипр и Британские Виргинские острова. Coral никак не связана с ТКС, но зато имеет отношение к судебному процессу, который начался по инициативе Лебедева в Нью-Йорке.
О судебном процессе пишет и «Новая газета». Издание провело собственное исследование, после чего сообщило, что тверские следователи всерьёз взялись за Лебедева. Как полагает издание, повышенный интерес следственных органов Твери вызван судебным делом в Нью-Йорке. То есть, следователи помогают олигархам.
Немаловажно и то, что в результате судебного процесса в Твери свидетели, которые могли бы подтвердить правоту Лебедева, отказываются от дачи показаний в Нью-Йорке. «Новая газета» полагает, что на них оказывается серьёзное давление, иного объяснения в данном случае нет.
Алексей Мухин, считающийся кремлёвским политологом, поясняет, что Леонид Лебедев никогда не был в числе тех, к кому у Кремля есть какие-либо претензии. По словам эксперта, ситуация с Лебедевым носит ярко выраженный региональный характер. Так, все претензии к бизнесмену вызваны лишь непонятной позицией тверских следователей, которые, по всей видимости, превратились в инструмент давления.