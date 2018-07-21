Первый в истории Хакасии единый день приёма граждан проходит с 11 утра
Сегодня, 15:57Политика
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В 11 утра в Хакасии стартовал единый день приёма граждан. Подобный формат общения с населением сегодня опробован впервые. Единый день приёма граждан в Хакасии введён по инициативе главы региона Виктора Зимина.
Как сообщает "Хакасия Информ", в рамках единого дня приёма во всех муниципалитетах республики работают приёмные органов власти. При этом, что немаловажно, власти не называют время закрытия приёмных: они планируют пообщаться со всеми желающими.
Виктор Зимин также принимает сегодня посетителей. Его приёмная работает в Бейском районе Хакасии.
Предполагается, что наиболее обсуждаемыми станут темы, связанные с основными проблемами региона: здравоохранением, ЖКХ и состоянием дорог. В то же время власти рассчитывают отреагировать на большинство обращений в самые сжатые сроки.
В дальнейшем прямое взаимодействие граждан и властей в рамках единого дня приёма может стать регулярным. Так, единый день приёма граждан будет проводиться раз в месяц.
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