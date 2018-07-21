Первый в истории Хакасии единый день приёма граждан проходит с 11 утра

Как сообщает "Хакасия Информ", в рамках единого дня приёма во всех муниципалитетах республики работают приёмные органов власти. При этом, что немаловажно, власти не называют время закрытия приёмных: они планируют пообщаться со всеми желающими.

Виктор Зимин также принимает сегодня посетителей. Его приёмная работает в Бейском районе Хакасии.

Предполагается, что наиболее обсуждаемыми станут темы, связанные с основными проблемами региона: здравоохранением, ЖКХ и состоянием дорог. В то же время власти рассчитывают отреагировать на большинство обращений в самые сжатые сроки.