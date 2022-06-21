Жительница Уфы написала вторую жалобу на соседку из-за антивоенной позиции

Елена Сафонова известна многочисленными жалобами на сотрудников коммунальных служб. Весной она заявила в полицию и уполномоченному по правам ребенка, что соседка повесила в своем окне антивоенный плакат и попросила проверить, как она воспитывает своего двухлетнего сына. По мнению Сафоновой, ребенок принимал участие в создании плаката и писал лозунги под диктовку матери. Тогда на Регину Ибрагимову составили административный протокол, суд назначил ей штраф в размере 30 тысяч рублей.
Новое обращение в полицию было связано с постом, размещенным в Instagram* 25 февраля. Мать-одиночку вызвали в отдел полиции Уфы №6 и взяли объяснения, по итогам которых не стали составлять протокол об административном правонарушении.
«В полиции мне сказали, что все равно не смогут проверить страницу, так как сеть запрещена на территории страны, и предложили написать, что я не размещала такой пост. Я же отказалась свидетельствовать против себя на основании статьи 51 Конституции. Кроме того, попросила критически относиться к показаниям соседки, которая в конфликте со всем домом и постоянно пишет жалобы», - сообщила Mkset сама Регина Ибрагимова.
Елена Сафонова впервые в истории Уфы добилась установки противошумного экрана у своего дома. Она требовала заузить дорогу и высадить деревья, но Роспотребнадзор, выступивший с иском в защиту ее прав, смог добиться установки экрана. Сама Сафонова отпраздновала установку конструкции восточным танцем на улице. Другие жители дома выступили против экрана – он появился перед домом в разгар самоизоляции, когда уфимцы, оказавшись запертыми в своих квартирах, лишились и вида на парк.
*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России.