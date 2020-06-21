Радий Хабиров предложил кандидатуру Зульфии Гайсиной на пост омбудсмена Башкирии

В документе, опубликованном сразу в нескольких телеграм-каналах, глава республики обращается к председателю Курултая республики Константину Толкачеву с требованием рассмотреть кандидатуру Зульфии Гайсиной на должности уполномоченного по правам человека в Башкирии. Прежний руководитель на этом посту проработал в должности более 11 лет.

Ранее мы писали о том, что он решил подать в отставку.

В беседе с корреспондентом Медиакорсети Зульфия Гайсина заявила, что никаких комментариев «до 25 июня она по этому вопросы не дает» и далее отказалась от них. Отметим, что 25 июня как раз и состоится заседание Курултая республики, где и будут озвучены кандидатуры на пост омбудсмена республики.

Справка

Зульфия Гайсина окончила в 2002 году Институт права БашГУ, в период с 2002 по 2008 годы работала в органах прокуратуры республики (была назначена старшим прокурором Мечетлинского района), специализировалась на надзоре в сфере экономической деятельности и сфере соблюдения прав и свобод граждан.

С 2008 года вела частную юридическую практику, специализировалась на защите прав обманутых дольщиков. Занималась правозащитной деятельностью, в 2017 совместно с инициативными группами дольщиков основала Республиканское движение обманутых дольщиков «Лишние люди», представляющее более 2000 семей.