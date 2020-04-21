На должность вице-спикера парламента Башкирии предложили Рустема Ахмадинурова

В пресс-службе республиканского парламента отметили, что кандидатуру Ахмадинурова на должность заместителя Председателя Государственного Собрания – Курултая Башкирии предложили в «Единой России». Сообщается, что этот вопрос рассмотрят а ближайшем заседании парламента в четверг.

Спикер парламента Контстантин Толкачев отметил профессионализм и богатый опыт Ахмадинурова. Он сообщил, что Рустем Ахмадинуров является активным общественным и политическим деятелем, имеет большой опыт парламентской деятельности – избирался депутатом Государственного Собрания V–VI созывов, работал в органах исполнительной власти республики, доктор социологических наук, кандидат экономических наук, в настоящее время возглавляет исполком регионального отделения «Единой России».