На должность вице-спикера парламента Башкирии предложили Рустема Ахмадинурова
Кандидатуру Ахмадинурова рассмотрят на ближайшем заседании парламента.
В пресс-службе республиканского парламента отметили, что кандидатуру Ахмадинурова на должность заместителя Председателя Государственного Собрания – Курултая Башкирии предложили в «Единой России». Сообщается, что этот вопрос рассмотрят а ближайшем заседании парламента в четверг.
Спикер парламента Контстантин Толкачев отметил профессионализм и богатый опыт Ахмадинурова. Он сообщил, что Рустем Ахмадинуров является активным общественным и политическим деятелем, имеет большой опыт парламентской деятельности – избирался депутатом Государственного Собрания V–VI созывов, работал в органах исполнительной власти республики, доктор социологических наук, кандидат экономических наук, в настоящее время возглавляет исполком регионального отделения «Единой России».
Если назначение состоится, Толкачев планирует передать своему новому заместителю обязанности по координации в условиях пандемии коронавируса помощи жителям республики со стороны депутатов, предприятий и организаций, деятельности колл-центров.