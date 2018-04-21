Аббас Галлямов вошел в десятку лучших российских политических экспертов

Постоянный автор и комментатор «Медиакорсети» политолог Аббас Галлямов вошел в десятку экспертов по российской внутренней политике, сообщают «Актуальные комментарии».

Центр политической конъюнктуры (ЦПК) на основании опроса 22 российских политологов, политтехнологов, редакторов и журналистов составил список из десяти наиболее востребованных экспертов по внутренней политике.