СМИ: против главы города Октябрьского в Башкирии завели дело

Информационный портал «Проуфу» со ссылкой на собственные источники сообщил о том, что глава города Октябрьского Алексей Шмелев попал под следствие.

Как сообщают журналисты, уголовное дело против Шмелева было возбуждено вчера, 20 февраля, следствие ведет следком.

Речь идет о части 2 статьи 285 УК РФ – злоупотребление должностными полномочиями, которое Шмелев предположительно мог проявить при распоряжении земельными участками.

Никаких комментариев от Алексея Шмелева или других официальных источников по этому поводу пока нигде не было.