СМИ: против главы города Октябрьского в Башкирии завели дело
21 февраля, 18:26ПолитикаТатьяна МайороваФото: asmo-rb.ru
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По данным журналистов, это произошло вчера.
Информационный портал «Проуфу» со ссылкой на собственные источники сообщил о том, что глава города Октябрьского Алексей Шмелев попал под следствие.
Как сообщают журналисты, уголовное дело против Шмелева было возбуждено вчера, 20 февраля, следствие ведет следком.
Речь идет о части 2 статьи 285 УК РФ – злоупотребление должностными полномочиями, которое Шмелев предположительно мог проявить при распоряжении земельными участками.
Никаких комментариев от Алексея Шмелева или других официальных источников по этому поводу пока нигде не было.
Медиакорсеть следит за ситуацией.
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