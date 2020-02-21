Первый замруководителя администрации главы Башкирии прояснил слухи о своей отставке
21 февраля, 13:36ПолитикаТатьяна МайороваФото: pravitelstvorb.ru
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Ринат Баширов опроверг информацию о том, что он должен расстаться с должностью.
Сюжеты: Власть без цензуры
Сегодня, 21 февраля, стало известно, что Ринат Баширов опроверг информацию о возможном увольнении с должности первого заместителя руководителя администрации главы Башкирии.
- Я - на месте. Работаю как обычно. Никаких планов сменить работу нет. Работы очень много, — передал портал РБК-Уфа слова чиновника.
Напомним, ранее в СМИ и соцсетях появилась настойчивая информация о возможной отставке Баширова.
Медиакорсеть следит за развитием событий.
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