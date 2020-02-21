Первый замруководителя администрации главы Башкирии прояснил слухи о своей отставке

Сегодня, 21 февраля, стало известно, что Ринат Баширов опроверг информацию о возможном увольнении с должности первого заместителя руководителя администрации главы Башкирии.

- Я - на месте. Работаю как обычно. Никаких планов сменить работу нет. Работы очень много, — передал портал РБК-Уфа слова чиновника.

Напомним, ранее в СМИ и соцсетях появилась настойчивая информация о возможной отставке Баширова.