Штабу Ксении Собчак в Уфе отказали в установке юрты

Её сторонники хотели поставить юрту на площади Салавата Юлаева.

В администрации Уфы дали ответ на уведомление штаба Ксении Собчак об установке юрты площади Салавата Юлаева в Уфе. Сторонники Собчак хотели поставить ее с 20 февраля почти до дня голосования на выборах президента страны, чтобы таким образом проводить пикетирование.

В ответе администрация города предложила подавать уведомления на проведение пикетирования на каждый день отдельно, а затем, когда такое уведомление было подано, предложила поменять место пикетирования на площадь перед ДК «Химик».

- Обращаем ваше внимание, что площадь Салавата Юлаева является излюбленным местом посещения горожан, - аргументировали в городской администрации. - В отдельные дни скопление граждан достигается 1,5-2 тысяч человек, причем большинство из них - дети. Горожане посещают данную площадь с целью отдыха и приятного времяпрепровождения. Проведение публичного мероприятия на указанной площади создаст неудобства для отдыхающих.

- Нам говорят о том, что два человека и наша юрта помешают приятному времяпрепровождению горожан. Ну, коллеги, вообще-то выборы президента на носу. Такое событие для граждан России бывает раз в 6 лет. И мы подаем уведомление от кандидата в президенты России. А нам администрация говорит, чтобы мы не мешали отдыхать горожанам, - прокомментировал ответ администрации заместитель начальника регионального штаба Ксении Собчак Эрик Королев.

Он сообщил также, что с предлагаемым новым местом для пикетирования в штабе не согласны.

- Мы будем подавать повторное уведомление о пикетировании в том же месте и напишем письма в адрес главы администрации Уфы, главы Башкирии и председателя ЦИК республики, - рассказал Эрик Королев. - Мы считаем, что в регионе стоит задача повышения явки в день выборов, а любые агитационные мероприятия этому как раз и способствуют.