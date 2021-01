Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова обсудила с корреспондентом издания RT предложение Института прогрессивного образования создать для чиновников ежегодные курсы "Тренды цифровой молодежной среды".

В целом Лилия Гумерова поддержала идею, так как госслужащие должны быть в курсе новых тенденций. Мы должны понимать, чем интересуются дети, молодёжь, в том числе и соцсети, — всё, что мы называем современными трендами, добавила сенатор. Она считает, что университеты и институты повышения квалификации должна предлагать различные курсы, новые подходы, методики, предметы и направления. По её мнению, не стоит торопиться с введением обязательных спецкурсов, так как они могут загнать в рамки.

