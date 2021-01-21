Президентство Байдена началось с отмены указов Трампа

Первые шаги Байдена на посту главы Белого дома заключались в отмене ряда указов, подписанных его предшественником. Он отменил распоряжение Трампа о выходе США из ВОЗ, заморозил строительство стены на границе с Мексикой и разрешил гражданам некоторых стран Африки и Ближнего Востока въезд в Штаты, пишет infox.ru.