Президентство Байдена началось с отмены указов Трампа

Президентство Байдена началось с отмены указов Трампа

Вчера, 21:22ПолитикаPhoto: wikimedia.org
20 января прошла инаугурация нового президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена. В этот же день он подписал первые указы.

Первые шаги Байдена на посту главы Белого дома заключались в отмене ряда указов, подписанных его предшественником. Он отменил распоряжение Трампа о выходе США из ВОЗ, заморозил строительство стены на границе с Мексикой и разрешил гражданам некоторых стран Африки и Ближнего Востока въезд в Штаты, пишет infox.ru.

Еще он остановил прокладку трубопровода Keystone XL, начал процесс возвращения страны в Парижское климатическое соглашений и потребовал провести оценку указов Трампа по экологии.

По словам Байдена, его цель — объединение США. Он выразил надежду на то, что американцы ему в этом помогут.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы