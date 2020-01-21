В Башкирии представили первую женщину, которая стала главой района
Сегодня, 15:28ПолитикаАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Радий Хабиров отметил ее деловые и профессиональные качества.
Сегодня, 21 января, администрацию Кигинского района возглавила Зухра Гордиенко, передает «Башинформ».
К настоящему момент в республике Зухра Гордиенко – единственная, кто занимает эту должность. Ее кандидатуру представил руководитель региона Радий Хабиров, отметив, что Гордиенко родом из Учалов и проработала всю жизнь в социальной сфере. Последние восемь лет трудилась в качестве заместителя главы администрации Учалинского района по социальным вопросам.
Экс-руководителя Шамиля Мухаметдинова, который 4 года возглавлял Кигинский район, глава республики поблагодарил и вручил орден Салавата Юлаева. По данным «Башинформа», Мухаметдинов будет работать в аппарате Госсобрания Башкортостана.
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