В Башкирии представили первую женщину, которая стала главой района

К настоящему момент в республике Зухра Гордиенко – единственная, кто занимает эту должность. Ее кандидатуру представил руководитель региона Радий Хабиров, отметив, что Гордиенко родом из Учалов и проработала всю жизнь в социальной сфере. Последние восемь лет трудилась в качестве заместителя главы администрации Учалинского района по социальным вопросам.