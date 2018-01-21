Когда в Уфу приедут кандидаты в президенты России

В преддверии выборов президента России некоторые кандидаты на этот пост запланировали свои визиты.

По данным Proufu.ru, 24 января в Уфу приедет действующий президент страны Владимир Путин. Официальной информации об этом пока нет, график поездки также неизвестен.

Визит кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина в Башкортостан запланирован на 31 января. Об этом сообщил «Башинформ» со ссылкой на региональный избирательный штаб кандидата. В программе поездки — посещение мясокомбината «Савва» в Туймазах, пресс-конференции в СМИ республики, встреча с избирателями в Уфе. По сообщению в ватсапп-чате "Башкирский реском КПРФ", Грудинин приедет в Уфу 30 января.

Ожидается и визит в Уфу Ксении Собчак, правда, эта информация не получила пока официального подтверждения. Координатор сбора подписей в пользу этого кандидата Эрик Королев сообщил Медиакорсети, что это произойдет после того, как завершится сбор подписей (до 31 января)и кандидатуру Собчак зарегистрирует ЦИК - ориентировочно в феврале.

Информации о приезде в Уфу кандидата Владимира Жириновского пока нет.

- Запланирована большая кампания, поездки по регионам, посещение всевозможных мероприятий, - ранее сообщил РИА Новости глава предвыборного штаба кандидата Алексей Диденко.