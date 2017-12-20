Хайдар Валеев о плагиате в своей диссертации: это 100% политический заказ

Глава ЦИК Башкирии прокомментировал решение диссертационного совета СПГУ, который подтвердил наличия плагиата в докторской диссертации главы ЦИКа Башкирии.

Глава ЦИКа Башкирии Хайдар Валеев заявил, что не согласен с доводами диссертационного совета Санкт-Петербургского государственного университета, который рекомендовал экспертному совету ВАК по политическим наукам рассмотреть вопрос о лишении его докторской степени. Он считает, что это политический заказ.

- Я считаю, что это политический заказ. 100% заказ. Вы же помните, как сильно весной хотели переформировать избирательную комиссию. Это все понимают. Кто мог это сделать, не знаю. У организаторов выборов, вы знаете, друзей хватает, - сказал он корреспонденту «Медиакорсети» в телефонном разговоре.

Он рассказал, что был на заседании и проводил свои доводы о том, что работал с первоисточником, а в работе указывал ссылки на него. Однако эксперты «не услышали» его.

Он считает, что среди членов совета не было специалистов, которые специализируются области госслужбы.

- В диссовете в Санкт-Петербурге не было ни одного специалиста по госслужбе. А моя работа посвящена госслужбе. В совете были только историки, философы. Вообще не ясно, почему мою работу рассматривал диссертационный совет этого вуза. По правилам, работу должен был проверять тот совет, где я защищался или аналогичный профильный совет других вузов, - сказал глава ЦИКа Башкирии.

Он отметил, что надеется на то, что в ВАКе примут справедливое решение.