Глава Башкирии – чекистам: Наш народ в основном еще советский

Рустэм Хамитов развеял надежды перевести население на рыночные рельсы.

Сегодня, 20 декабря, глава Башкирии Рустэм Хамитов выступил на торжественном собрании, посвящённом 100-летию образования российских органов безопасности с приветственной во всех смыслах этого слова речью. Сначала по заведенной всеми пресс-службами традиции прозвучали традиционные экскурсы в историю юбиляра и краткий отчет о промежуточных итогах социально-экономического развития региона.

- Эти и другие достижения являются в том числе результатом работы по укреплению законности и правопорядка. Правительство Башкирии и впредь будет оказывать поддержку вашему Управлению в решении сложных задач, - заверил аудиторию глава республики.

Фото: Пресс-служба главы Башкирии

Помимо всего вышеупомянутого, на сей раз выступление Рустэма Хамитова оказалось насыщено еще и воспоминаниями о советской эпохе. И эти историческо-лирические отступления, произнесенные главой республики сразу после вручения наград передовикам невидимого фронта, произвели на целевую аудиторию сильное впечатление.

- Мы живём в сложное время, поскольку продолжается переход страны от одной экономической формации к другой, об общественной собственности к частной, от социализма к рыночным отношениям. Кто-то скажет, что эта глобальная трансформация уже завершена. Но это не так. Да и как можно говорить об этом, если более 2/3 населения страны родилось и выросло в СССР, - взялся порассуждать глава региона и сам же произнес ответ на высказанное предположение.

- Наш народ в основном еще советский, и, значит, в нем сильны ценности того времени – идеи равенства, справедливости, общественной поддержки, уверенности в защите со стороны государства. Для наших граждан по-прежнему важны высокие моральные качества, семейные отношения, стремление к образованию, самосовершенствованию. Страна прошла через разрушительный период. И лишь патриотизм и сознательность наших граждан удержали ее от распада, - сообщил Рустэм Хамитов, видимо, упустив тот факт, что из 15 союзных республик немалая часть от Советского Союза отсоединилась и, как следствие, изрядно ослабла.

- Только в последние 15 лет Россия начала вновь обретать себя. Понятно, что это не нравится так называемым «зарубежным партнёрам». Кому нужен сильный и успешный конкурент?.. Мы должны, нет, мы обязаны удержаться, достойно противостоять этим сложностям, доказать миру, что Россия – сильная страна, - подчеркнул глава Башкирии.

Такая версия евробойкота и ответных российских санкций была встречена слушателями с пониманием. Как и сопоставление уровня развития российской экономики с военными действиями в Сирии.