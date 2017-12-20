Бизнес или население: в Башкирии у стражей порядка возникла дилемма

Текущие и грядущие реформы в деятельности правоохранительных органов, касающиеся методов контроля за предпринимателями, вызвали немало вопросов у самих же стражей порядка.

Вчера, 19 декабря, в Уфе прошел второй открытый форум прокуратуры, главной темой которого стало взаимодействие бизнеса и власти. Причем гораздо больше внимания в данном случае было уделено методам контроля за бизнесом, которыми следует вооружиться правоохранительным структурам. В форуме приняли участие представители прокуратуры РБ, аппарата бизнес-омбудсмена РБ, республиканского управления Роспотребнадзора, госкомитета по предпринимательству и туризму и регионального отделения «Деловой России», а также минземимущества РБ, минэкономразвития РБ, УФАС, госжилстройнадзора и других ведомств.

Тон обсуждению задала представитель аппарата бизнес-омбудсмена РБ Вера Буйских. По ее словам, наибольшее количество жалоб поступающих жалоб от предпринимателей связано с двумя темами: земельно-имущественными отношениями и деятельностью контрольно-надзорных органов.

Заместитель прокурора республики Гульнара Бикбулатова заверила, что на протяжении последних лет прокуратура последовательно занимается ликвидацией административных барьеров и как может сдерживает необоснованное вмешательство различных контролирующих органов в хозяйственную сферу. Уже сейчас после анализа поданных ими заявок на проведение внеплановых проверок в ближайшее время прокуратура предотвратила около 600 необоснованных, с ее точки зрения, контрольных мероприятий в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. К тому же, возбуждено более 150 административных дел против контролеров в связи с проведением незаконных проверок и нарушениями порядка их осуществления за прошедшие два года.

Не сложно представить, в какой недвусмысленной ситуации в свете подобных реформ оказались правоохранительные органы, деятельность которых до последнего времени оценивалась по числу выявленных нарушений. И вот теперь эффективность их контроля за бизнесом будет оцениваться парадоксальным образом: лучше меньше, да лучше. И дело тут не только в противоречивости отчетов, но и в смысле надзорной деятельности.

Яснее всех выразился руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Евгений Степанов. Он сообщил, что в 2018 году количество плановых проверок, намеченных его ведомством, сократится на шесть процентов.

- Ну, а что же делать с обращениями граждан? Только в этом году Роспотребнадзором было принято около девяти тысяч обращений по поводу реальных злоупотреблений. Мы обязаны на них реагировать, но если будут проведены проверки по жалобам, соответственно, вырастет и общее число контрольных мероприятий, - задался он резонным вопросом.

Представители других контрольных ведомств согласились с такой постановкой вопроса. В то же время представители предпринимательского сообщества возразили, что в подобных случаях, пожалуй, должны быть дополнительные гарантии соблюдения законодательства в ходе проверок.

Так или иначе, но точного рецепта, как поступить в такой ситуации, на форуме прокуратуры не прозвучало. Не сложно предположить, что такие же вопросы возникают у стражей порядка и в других регионах вплоть до Москвы, так что есть надежда, что ответы на них могут быть получены в ближайшее время.

Еще одной темой для обсуждения стали долги государственных и муниципальных заказчиков перед предпринимателями по выполненным договорам. По данным прокуратуры, только в 2017 году надзорный орган вмешался в такие ситуации и помог погасить бюджетную задолженность перед предпринимателями на общую сумму больше 1,2 млрд рублей. За подобные «номера» были наказаны в административном порядке около 200 должностных лиц, возбуждено 46 административных дел и даже одно уголовное дело против чиновников муниципальных органов власти.

- Мы понимаем, что проблемы в сфере взаимоотношений бизнеса и власти есть, но есть и положительные сдвиги, о которых также не стоит забывать, - резюмировала обсуждение заместитель прокурора республики Гульнара Бикбулатова и пообещала, что все предложения, прозвучавшие на форуме, будут проанализированы и найдут практическое применение.

Примечательно, что нынешний форум прокуратуры на тему взаимодействия правоохранительных структур с бизнесом прошел практически сразу после заседания в правительстве Башкирии, где обсуждалась эта же тема.

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