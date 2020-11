В Абзелиловском районе Башкирии избрали главу администрации

В Абзелиловском районе переизбрали главу администрации. Эту должность повторно занял Ильдар Нафиков, сообщает «Башинформ».

Депутатам Совета было предложено выбрать нового главу среди Ильдара Нафикова и его первого заместителя Руслана Халилова. Единогласным решением контракт был заключен с Ильдаром Нафиковым. Напомним, он начал руководить администрацией района в 2018 году. В октябре 2020 года у него истек контракт и последние месяцы он был исполняющим обязанности руководителя администрации. Трудовую деятельность Ильдар Нафиков начал специалистом Управления народного образования администрации Уфы. С 2005 по 2007 годы работал ведущим специалистом по гуманитарным вопросам администрации городского округа город Уфа. В 2009 году был переведен главным консультантом отдела топливно-энергетического комплекса Аппарата Правительства РБ, затем работал главным консультантом отдела инновационного развития, наук, связи и массовых коммуникаций и отдела экономического развития. С 2012 по март 2015 года трудился в структуре Правительства РБ заведующим отделом экономического регулирования и предпринимательства, заведующим отделом инвестиционной политики. В апреле 2015 года был назначен директором ГУП «Санаторий «Якты-Куль».

