В Башкирии спустя 11 лет в Благовещенске сменился глава

Как сообщается на сайте администрации города, ранее Завгородний занимал должность руководителя МБУ «Управление по содержанию и благоустройству г. Благовещенска».

Как стало известно Медиакорсети, его выбрали решением совета практически единогласно из трех кандидатов. В своей приветственной речи Сергей Завгородний обратился к присутствующим и поблагодарил всех за оказанное доверие и заверил, что сделает все возможное, чтобы в городе стало комфортнее и красивее.

Ранее Медиакорсеть писала об отставке предшественника Завгороднего Рустама Бадыкшанова, занимавшего этот пост в общей сложности 11 лет.

Напомним, Рустам Бадыкшанов еще в феврале этого года пытался уйти в отставку, но депутаты ее не приняли, ссылаясь на то, что в городе на пост руководителя нет пока достойной кандидатуры.

Депутатам раздали проект постановления, в нем говорилось, что глава администрации подал заявление по собственному желанию 20 февраля. Тогда Бадыкшанов объяснил причину своей отставки тем, что он просто «банально устал».