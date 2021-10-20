Избитый ребенок, суды за справки и нерабочая неделя. Итоги дня в Башкирии

Утро в Уфе началось с избиения 10-летней девочки в Черниковке. Ребенок хотел покормить уличную кошку, но на нее набросилась местная любительница бездомных животных, «схватила за волосы и начала бить и стучать головой об дом». К счастью, нападавшую пенсионерку остановил случайный прохожий. Девочка получила телесные повреждения, сотрудники МВД уже начали проверку.
Дизайнер Артемий Лебедев осветил новость Mkset в своем новом выпуске на YouTube-канале о задержании бабушки без QR-кода в Башкирии. По его словам пенсионерка Валентина Звонарева пыталась сойти за дурочку и проникнуть в автобус, в то время как сотрудники полиции выполняли свою работу. Лебедев уверен, что нужно следовать правилам, а не падать на асфальт и строить из себя несчастную старушку.
В Башкирии подрядчик случайно снес стену здания прокуратуры в Зианчуринском районе. Компания ООО "Дорстройсервис" приступила к работам еще в мае 2021 года. Все было хорошо до тех пор, пока рабочие не начали копать землю под новый фундамент - в результате таких действий стена рухнула и потянула за собой часть офиса. Теперь у сотрудников прокуратуры открывается панорамный вид на улицу, а подрядчику предстоит возводить новую стену.
Умный дом от "Уфанет" получил в свой адрес кучу оскорблений от мужчины, который не мог попасть в подъезд, видео попало в сеть. Судя по всему, такое происходит не в первый раз, что очень злит жителя дома. Домофон получил несколько ударов по камере и матерные оскорбления.
Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. Помимо этого работодатели должны будут перевести граждан старше 60 лет на удаленку в течение четырех недель до их вакцинации. Также сотрудникам можно будет взять два выходных дня для того чтобы сделать прививку. В регионах с наиболее высоким уровнем заболевания выходные могут ввести раньше. Однако несмотря на сложную ситуацию в Башкирии, в оперштабе уже заявили, что нерабочая неделя остается с 30 октября по 7 ноября.
В Башкирии продолжает ужесточаться контроль над соблюдением медицинских мер, в том числе усилился контроль за оборотом поддельных справок. В регионе уже заведено 41 уголовное дело. Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД предупредило жителей об уголовной ответственности за поддельные справки о прохождении вакцинации.