Избитый ребенок, суды за справки и нерабочая неделя. Итоги дня в Башкирии

Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. Помимо этого работодатели должны будут перевести граждан старше 60 лет на удаленку в течение четырех недель до их вакцинации. Также сотрудникам можно будет взять два выходных дня для того чтобы сделать прививку. В регионах с наиболее высоким уровнем заболевания выходные могут ввести раньше. Однако несмотря на сложную ситуацию в Башкирии, в оперштабе уже заявили, что нерабочая неделя остается с 30 октября по 7 ноября.