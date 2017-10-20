Премьер-министр Абхазии согласился на революционные перемены в республике

«Новые Известия» узнали, как Беслан Барциц относится к программе «25 шагов».

Программу «25 шагов по развитию экономики Республики Абхазия до 2025 года» разработали на средства московской диаспоры абхазцев и представили еще в феврале 2017 года в присутствии президента республики, и в целом она получила одобрение. А накануне на площадке НИА «Интерфакс» состоялась встреча руководства Абхазии, депутатского корпуса, общественности и абхазской диаспоры в Москве, сообщают «Новые Известия».

Что касается самой программы, то в ее разработке принимали участие специалисты компании Strategy Partners Group и минэкономики Абхазии. Они пришли к выводу, что республика уступает своим ближним и дальним соседям по основным показателям экономического развития, а привлечь иностранных инвесторов в Абхазию крайне сложно в том числе из-за отсутствия кадастра земли и недвижимости.

Здесь иностранный инвестор может взять землю только в аренду не более чем на 25 лет, а если земельный участок прибрежный, то решение о его передаче любому юрлицу надо согласовывать в абхазском парламенте.

В этом смысле программа «25 шагов» носит революционный характер, предлагая кардинально изменить правила игры. По мнению разработчиков, это превратит «пустыню» абхазской экономики в настоящий «оазис привлекательности» для деловых людей.

Для того чтобы программа заработала, надо создать в регионе институты развития, в том числе Корпорацию развития Республики Абхазия. Пока реализация проекта сталкивается с трудностями, вероятно, потому, что новая корпорация сужает полномочия некоторых чиновников в правительстве. Руководитель практики «Государственный и некоммерческий сектор» Strategy Partners Group Алексей Праздничных объясняет, зачем нужна новая структура:

- Если мы посмотрим на наиболее успешные страны и регионы, то там есть очень компактные министерства, очень профессиональные чиновники. Они ставят задачи, определяют бюджет. Они отчитываются перед жителями, перед бизнесом, но у каждого министерства есть «руки» - то есть специальные институты развития, которые каждый день занимаются реализацией программы развития.

В программе «25 шагов» много пунктов, в том числе финансовая амнистия, система стимулов для инвесторов, упрощение регистрации нового бизнеса, двукратное сокращение контрольно-надзорных функций государства и легализация неформального владения землей и собственностью.

Напомним, что сама программа была одобрена руководством Абхазии в феврале 2017 года. Прошло почти 8 месяцев. Корреспондент «Новых Известий» спросил у премьер-министра Абхазии Беслана Барцица, почему реализация программы задерживается и есть ли какие-то к ней замечания.