В ЦИК Башкирии объявили предварительные результаты голосования

В ЦИК Башкирии объявили предварительные результаты голосования
В ЦИК Башкирии объявили предварительные результаты голосования
Вчера, 11:53ПолитикаЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
На 10:30 утра обработано 88,42% протоколов.

Сегодня ЦИК Башкирии на брифинге огласил предварительные результаты голосования по выборам в Госдуму. Так, наибольший процент голосов набрала партия Единая Россия — 68,05%, далее с идет КПРФ с 14,97% голосов и замыкает тройку партия ЛДПР — 6,3%. Остальные партии не прошли 5% барьер и, следовательно, не попадут в Госдуму.

Известно, что за партию Новые люди проголосовало 3,9%, Справедливой России - За правду отдали 2,67% голосов, Партия пенсионеров набрала 1,16%. Между тем оставшиеся партии набрали менее 1% голосов.

Отмечается, что явка также по предварительным данным составила 73,09%.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы