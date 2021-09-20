В ЦИК Башкирии объявили предварительные результаты голосования

Сегодня ЦИК Башкирии на брифинге огласил предварительные результаты голосования по выборам в Госдуму. Так, наибольший процент голосов набрала партия Единая Россия — 68,05%, далее с идет КПРФ с 14,97% голосов и замыкает тройку партия ЛДПР — 6,3%. Остальные партии не прошли 5% барьер и, следовательно, не попадут в Госдуму.