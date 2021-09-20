Студентка из Уфы рассказала о предложении «посидеть» наблюдателем за 1500 рублей

Член участковой избирательной комиссии № 361 опубликовал в открытом доступе информацию, которой с ним поделилась предположительно студентка Финансового университета. По словам собеседницы, предложения «посидеть» за 1500 рублей на участке поступали в мессенджерах (в студенческих чатах) и в социальных сетях.
Речь идет о случае, когда на избирательных участках могли появиться «подставные» наблюдатели от партий. Так например на уфимском УИК № 361 несколько раз фиксировали якобы наблюдателя от «Яблока», который в разговоре с членом УИК признаваля, что пришел «за деньги».
Учитывая, что Яблоко деньги наблюдателям не платит, вопрос «Кто представился яблоком и имеет необходимые печати?» остается открытым.отметил член УИК № 361.
Mkset удалось задать вопрос о том, поступала ли информация о подобном нарушении в ЦИК Башкирии лично Илоне Макаренко, председателю регионального Центризбиркома. Однако, Макаренко сообщила, что подобной информации и жалоб такого рода в ЦИК не поступало.
В тоже время в ЦИК за три дня выборов поступило более 500 обращений, большая часть из них именно обращения, а не жалобы. Граждане по большей части обращались в ЦИК за разъяснениями и помощью. Однако были и жалобы, которые ведомство проверяло и принимало меры. Илона Макаренко также подчеркнула, что не все жалобы несли конструктивный характер, так в ЦИК Башкирии поступили несколько требований вычеркнуть людей из списка избирателей, так как они не являются гражданами и не признают действующую власть.