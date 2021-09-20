«Справедливая Россия» увязла в череде скандалов в Башкирии и осталась без избирателей

«Справедливая Россия» увязла в череде скандалов в Башкирии и осталась без избирателей
«Справедливая Россия» увязла в череде скандалов в Башкирии и осталась без избирателей
Вчера, 21:29Политика
Несмотря на то, что по мнению ЦИК выборы в Башкирии прошли спокойно, в одной из партий происходит один скандал за другим.

Башкирское отделение «Справедливой России» в текущем избирательном цикле сотрясает один скандал за другим. Руководитель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов принял решение провести рокировку в Башкирском реготделении партии, а именно назначить его руководителем Гаджимурада Омарова. С чем это связано неизвестно, но нельзя не отметить, что Омаров участвовал в выборах и в Южном одномандатном округе Дагестана. Некоторые эксперты высказывают предположения о том, что как раз таки в Дагестане у Омарова была слишком сильная политическая конкуренция.

Многие в подобном решении главного эсера России не увидели ни логики, ни особого смысла. Национальный регион никогда не был слишком гостеприимен к варягам. Тем более, что Гаджимурад Омаров и его деятельность в нынешнем созыве ничем не запомнилась. Хромала даже посещаемость, депутат практически не находился в регионе. Вишенкой на торте стало заявление, которое Гаджимурад Омаров озвучил, находясь в территориальной избирательной комиссии в Башкирии. В Демском районе города Уфы, Омаров заявил, что нарушаются права жителей Дагестана.

«Справедливая Россия» в Башкирии с вопросами справедливости столкнулась лоб в лоб. Он сместил с поста руководителя БРО ПП Юрия Игнатьева, а следом за ним произвел своего рода репрессии — исключил и регионального отделения партии около трех тысяч соратников. Дал Омаров и объяснения такому поступку, назвав башкирское отделение партии эсеров «аморфной и формально раздутой организацией». Но 43 члена партии нанесли ему ответный удар, собрали свою партийную конференцию, в ходе которой аннулировали назначение Омарова и назначили руководителем партии Александра Бондаренко. Эти действия руководители региональных ячеек партии назвали необходимостью ее спасения.

Нужно спасать нашу партию, которая находится в республике, потому что идут срывы выборов. Это уже окончательно. Уже никакой работы они не проводят и не хотят проводить, пришлось созывать конференцию, чтобы исправлять что-то.Председатель местного отделения партии в Туймазинском районе Зуфар Лутфуллин.

Тем временем Александр Бондаренко, вновь назначенный руководитель реготделения заявил, что из-за вышеперечисленных действий Омарова оказался фактически сведен к нулю электоральный ресурс, который партия нарабатывала годами.

У партии практически не осталось поддержки, так как люди не согласны с тем, как команда Омарова ведет политику. На местах он не имеет электоральной поддержки. Фактически рейтинг партии стремился к нулю, поэтому, чтобы спасти ситуацию, мы были вынуждены на конференции рассмотреть вопрос о сложении полномочий старого состава совета и избрании нового. Александр Бондаренко

Но и на этом история не заканчивается. Так, по мнению башкирских телеграм-каналов Омаров не остановился на «достигнутом», а решил усугубить ситуацию. Поступает информация разного толка, говорят, что Гаджимурад Омаров активно взаимодействует и с зачинщиками прошлогодних беспорядков на Куштау, и с экстремистами БОО «Башкорт» (которых по данным этих же каналов призывал вызволить из СИЗО в Уфе) и даже со сторонниками Навального, которые также как и «Башкорт» признаны экстремистами.

Достаточно странная тактика, особенно учитывая статьи которые вменяют «кармаскалинской четверке», которую и призывал освободить Омаров. Судите сами, тут и хулиганство с применением оружия, его хранение и приготовление к преступлению. Если проводить аналогию с родным для Омарова Дагестаном, выглядит такая поддержка достаточно странно. В это же время экс-соратники окрестили такой подход к делу «маргинализацией партии».

Вот такая вот оказалась поддержка федерального центра в лице Сергея Миронова. Засланный дагестанский казачок в Башкирии действительно перевернул всю игру в рамках одной партии. Кто после него будет ставить деятельность обратно на ноги (и главное — каким образом) неизвестно.

Надо полагать, что внутренние передряги реготделения уже дали свои плоды, которые все мы видим в предварительных итогах выборов. Вместо того, чтобы честно бороться за голоса избирателей, а значит и за депутатские кресла, борьба происходила исключительно внутри партии. И её уже сейчас можно назвать бессмысленной и беспощадной. А еще в заключение хочется напомнить читателю поговорку, которая рассказывает откуда же начинает процессы разложения рыба. Итог скандала и дележки полномочий стал поистине Соломоновым решением — судите сами, глядя на все это Сергей Миронов пригрозил не признать результаты выборов в Башкирии. Судя по всему это сделать куда проще, чем признаться в своих ошибках. Которые вполне можно назвать фатальными.

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