По данным ЦИК явка на выборы в Башкирии составила более 70%

Сегодня, 20 сентября по всей стране подводятся предварительные итоги выборов, которые впервые проходили в течении трех дней, с 17 до 19 сентября. Исходя из обнародованных данных явку в регионе специалисты назвали довольно высокой. Составила она около 74% от всех зарегистрированных на территории субъекта избирателей. Однако это количество еще может несущественно измениться вместе с обработкой всех бюллетеней.
Выбирали жители Башкирии не только депутатов Государственной думы. Их, к слову, избирали и по спискам и по одноманатным округам(6 округов). В регионе также проходили дополнительные выборы депутатов парламента Башкирии по трем одномандатным округам.
В Уфе и в ряде других городов и районов республики еще прошли выборы депутатов городских и районных советов.
Илона Макаренко назвала 5 партий, которые предварительно лидируют в голосовании: «Единая Россия» - 67,81%, КПРФ – 14,95%, ЛДПР – 6,7%, «Новые люди» - 3,02%, «Справедливая Россия – За Правду» - 2,69%, «Партия пенсионеров» - 1,13%.
Известно, что за ходом выборов в Башкирии следили 13,5 тысяч наблюдателей и 271 представитель СМИ.