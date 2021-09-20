По данным ЦИК явка на выборы в Башкирии составила более 70%

Сегодня, 20 сентября по всей стране подводятся предварительные итоги выборов, которые впервые проходили в течении трех дней, с 17 до 19 сентября. Исходя из обнародованных данных явку в регионе специалисты назвали довольно высокой. Составила она около 74% от всех зарегистрированных на территории субъекта избирателей. Однако это количество еще может несущественно измениться вместе с обработкой всех бюллетеней.