Глава Башкирии заявил, что если жалоб на выборах нет, «значит это морг»

Глава Башкирии заявил, что если жалоб на выборах нет, «значит это морг»
Глава Башкирии заявил, что если жалоб на выборах нет, «значит это морг»
Вчера, 09:08ПолитикаЭлина СайфрановаФото: vk.com
Также Хабиров сказал, что нарушения — неотъемлемая часть политической борьбы и в его понимании это нормальная история.

Глава Башкирии Радий Хабиров на пресс-конференции «Ночь выборов — 2021» заявил, что остался доволен прошедшими выборами. Хабирова также прокомментировал имеющиеся жалобы, заявив, что — «это неотъемлемый элемент политической борьбы, если нет жалоб, значит это морг».

Помимо этого, глава высказался и о нарушениях. По словам Хабирова, это неотъемлемая часть политической борьбы, которая еще и свидетельствует об активной политической жизни Башкирии. Так, в понимании главы региона «это нормальная история».

Задан был вопрос и о руководителе администрации главы республики Александре Сидякине, ранее предполагалось, что он может покинуть республику. Однако Хабиров данное предположение не подтвердил и заявил, что Сидякин остается в Башкирии.

— Может быть, эта интрига дала плюс пять процентов от людей, желавших отправить его в Москву, — сказал глава региона.

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