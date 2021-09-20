Глава Башкирии заявил, что если жалоб на выборах нет, «значит это морг»

Также Хабиров сказал, что нарушения — неотъемлемая часть политической борьбы и в его понимании это нормальная история.

Глава Башкирии Радий Хабиров на пресс-конференции «Ночь выборов — 2021» заявил, что остался доволен прошедшими выборами. Хабирова также прокомментировал имеющиеся жалобы, заявив, что — «это неотъемлемый элемент политической борьбы, если нет жалоб, значит это морг». Помимо этого, глава высказался и о нарушениях. По словам Хабирова, это неотъемлемая часть политической борьбы, которая еще и свидетельствует об активной политической жизни Башкирии. Так, в понимании главы региона «это нормальная история». Задан был вопрос и о руководителе администрации главы республики Александре Сидякине, ранее предполагалось, что он может покинуть республику. Однако Хабиров данное предположение не подтвердил и заявил, что Сидякин остается в Башкирии. — Может быть, эта интрига дала плюс пять процентов от людей, желавших отправить его в Москву, — сказал глава региона.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter