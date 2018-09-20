Выборы в Приморье: Нарушения были и со стороны коммунистов

Сегодня, 20 сентября, избирательная комиссия Приморского края признала итоги досрочных выборов губернатора региона недействительными. Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова обратила внимание на невозможность точно установить результаты голосования на ряде участков Советского района Владивостока.

- Фактически итоги голосования на этих участках, а это почти 24,5 тысячи людей, которые могли проголосовать, оказались бездарно брошенными. Я вообще не знаю, как так получилось, что они оказались бесхозными, - сказала она.

РИА «Восток-медиа» анализирует, что произошло во время выборов губернатора Приморского края 16 сентября.

«Пропавшие избиратели»

Напомним, во время подсчета голосов в ночь 16 сентября до обработки 98,8% голосов лидировал коммунист Андрей Ищенко а после обработки 99,03% бюллетеней в лидеры вырвался кандидат-единоросс Андрей Тарасенко. Когда же посчитали все бюллетени, официально было признано, что победил Тарасенко с перевесом 49,55% против 48,06% (или на 7650 голосов больше).

Затем стало известно, что ТИК Советского района Владивостока обнулила итоги голосования на нескольких участках, число избирателей на которых почти в три раза превысило перевес в голосах.

Кандидат от КПРФ Ищенко стал публично обвинять своего конкурента в применении административного ресурса и в нарушениях.

Нарушения

Между тем в социальных сетях стала просачиваться информация о том, что и кандидат от коммунистов тоже мог быть замешан в нарушениях.

Его сторонники, например, предлагали горожанам билеты на игру хоккейного клуба «Адмирал» и на концерт группы «Любэ», если верить таким сообщениям.

- Мне Ищенко нравится больше, чем карасик, Кпрф мне в целом не оч, они все дряхлые какие то, но Ищенко молодой, и у него инста классная. Он там у себя бесплатный ужин предложил всем девушкам кто за него проголосует. А еще вчера по дороге на участок мне предложили билеты на матч Адмирала с ЦСКА, если я проголосую за коммунистов по-моему очень круто. Галочка эта все равно никому не нужна, а так я Телегина увидела. 100% за Ищенко. Может и приду поддержать его, - написала Галина Гордеева.

- КПРФ не первый раз уже по такой схеме действует. Сначала подкупают разных маргиналов и асоциалов, создают видимость поддержки, а как понимают, что кампания провалилась, начинают о несправедливости орать и народные сходки агитировать. Ищенко ничем в этом плане не отличился, всё по старой методичке, - сообщил Руслан Ливанов.

- Коммунисты слово свое держат. Обещали, если я приду на выборы, подарить билет на концерт Любэ, и подарили, - написал Павел Чухлебов.

Кроме таких сообщений в краевой избирком поступили 32 обращения от наблюдателей с сообщениями о подкупах в пользу Ищенко, подвозе избирателей, незаконной агитации на участках в день голосования, воспрепятствовании работе ТИКов и УИКов.

Также любопытный факт: на восьми УИКах Ищенко набрал 100% голосов избирателей, хотя политическая статистика говорит о том, что ни один кандидат не может достичь 100%-ного результата даже на трех участках.

Теперь во всем этом предстоит разбираться правоохранительным органам.

Прогнозы

Андрей Ищенко после отмены результатов выборы не согласился с этим и заявил, что обжалует решение краевого избиркома в суде и потребует признания своей победы.

Публичные заявления Ищенко о том, что он выиграл выборы, а остальные ему в этом мешали, могут иметь последствия, считает адвокат Алексей Мельников. в интервью агентству РАПСИ.

- Звучащие в публичном поле обвинения являются очень серьёзными и регулируются как минимум Кодексом об административных правонарушениях, который содержит норму об ответственности за подкуп избирателей. Санкция предусматривает финансовое взыскание до 500 тысяч рублей, если виновной в нарушениях признают КПРФ, - цитирует его слова агентство РАПСИ.

Новые выборы должны состояться не позднее 16 декабря. Все это время стоит ожидать протестных акций, считают эксперты.

А как в других регионах

Коммунисты выиграли выборы в региональные парламенты в Республике Хакасия, Иркутской и Ульяновской областях.

В Хакасии, Владимирской области и Хабаровском крае 23 сентября пройдут вторые туры выборов губернаторов. В Хабаровском крае и Владимирской области действующие главы регионов поспорят с кандидатами от ЛДПР, а в Хакасии нынешнему губернатору Виктору Зимину противостоит коммунист Владимир Коновалов.

Стоит ожидать некоего повторения ситуации и в этих регионах, приходит к выводу информагентство. Нарушения на выборах, к сожалению, стали некоей привычной частью выборной картины, причем оппозиция также не гнушается к ним прибегать.

В качестве примера издание приводит ситуацию в Уфе, где секретарь Советского райкома КПРФ Ян Двинский сообщил, что его пытался подкупить его же коллега по партии, предложив 100 тысяч рублей за замену наблюдателей на нужных людей.

Известен пример из Красноярска, где сотрудники одного из магазинов утверждали, что им приказали голосовать за кандидата-коммуниста, а потом прислать фотографии бюллетеней в Вайбере.

Стало известно и о ситуации в московской Щербинке, где наблюдатели от КПРФ на одном из УИК оделись в фирменные партийные футболки с лозунгами, как на предвыборных листовках.