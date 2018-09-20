Минфин вручил награду депутату Госдумы от Башкирии Ильдару Бикбаеву

Согласно данным пресс-службы минфина Башкирии, Бикбаева поблагодарили за "активное содействие в сфере реализации его функций и полномочий по выработке государственной политики в установленной сфере деятельности в период осенне-весенней сессии 2017-2018 годов".

Напомним, Ильдар Бикбаев является членом Комитета по бюджету и налогам в Госдуме. Широко обсуждаемую пенсионную реформу страны "единоросс" активно поддержал. В феврале этого года народный избранник был замечен в нелицеприятном скандале, связанным с перерасходованием бюджетных средств на транспортное обслуживание.

Как сообщал РБК, депутат, избиравшийся от одномандатного округа, превысил установленный Госдумой лимит средств, подлежащих возмещению из федерального бюджета. Речь идет об оплате аренды автотранспорта, который местные власти предоставляют депутатам, когда они приезжают в свой регион и ездят на встречи с избирателями или по иным своим депутатским делам.

В прошлом году Дума приняла решение повысить этот лимит до 830 тысяч рублей, но Бикбаев, по данным РБК, в 2017 году умудрился потратить на 700 тысяч рублей больше. Есть информация о том, что Ильдар Бикбаев в конце декабря прошлого года направил обращение депутату Госдумы Вячеславу Володину, в котором сообщил, что лимит бюджетных средств на аренду автомобилей был им исчерпан еще 30 августа 2017 года. За оставшиеся четыре месяца прошлого года он провел в выходные дни и региональные недели приемы и встречи с избирателями, депутатами сельских поселений на территории своего избирательного округа, который насчитывает 19 районов и городов (всего 44 мероприятия, принял более 200 избирателей).

«Прошу рассмотреть возможность выделения денежных средств на транспортное обслуживание в сумме 706 983 руб. за счет перераспределения неизрасходованных денег, выделяемых на транспортное обслуживание другим депутатам Госдумы», — приводит РБК текст заявления депутата. Володин перенаправил это обращение в комитет по регламенту, который отказал депутату.

Впрочем, после публикации информации в СМИ, Бикбаев данные опроверг, заявив, что журналисты, скорее всего, ошиблись, и подробности комментировать отказался.