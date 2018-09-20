Избирком Приморского края признал выборы губернатора недействительными

Сегодня на заседании избиркома Приморского края было принято решение признать результаты выборов губернатора недействительными, передает РИА «Восток-Медиа». Было признано, что из-за большого количества нарушений определить выбор избирателей достоверно не представляется возможным.

Предложение об отмене результатов выборов внесла председатель краевого избиркома Татьяна Гладких. Большинством голосов (12 - за, 1 – против) это предложение было принято.

- Избирательная комиссия Приморского края, основываясь на имеющихся у нее документах и материалах, учитывая имеющиеся у нее обращения... на фоне поступивших сведений о нарушениях законодательства и с учетом минимального разрыва голосов, поданных за двух кандидатов, абсолютно исключает доверие к итогам голосования, которые зафиксированы избирательной комиссией Приморского края, - сказала Татьяна Гладких. - В таких обстоятельствах избирательная комиссия приходит к выводу о невозможности достоверности определения результатов волеизъявления избирателей, что исключает назначение повторного подсчета голосов избирателей.

- Не вижу причин для принятия другого решения, - поддержал член комиссии ЦИК России Сиябшах Шапиев. - Нужно признать выборы недействительными, поскольку в силу допущенных нарушений установить настоящее волеизъявление избирателей невозможно. Следует подчеркнуть, что такое решение единогласно поддерживают и в ЦИК России, и в комиссии Приморья, и представители КПРФ в Госдуме. Здесь другие комментарии излишни, нужно следовать закону. Те нарушения, которые имеют место быть, направят в правоохранительные органы. Если есть виновные, они будут привлечены к ответственности.

Теперь в регионе должны пройти новые выборы с выдвижением кандидатов, регистрацией и со всеми остальными процедурами.

Присутствовавший на заседании избирательной комиссии кандидат от КПРФ Андрей Ищенко заявил, что не согласен с таким решением, будет организовывать протестные акции и подаст на такое решение в суд.

Новые выборы должны состояться не позднее середины декабря.

Что произошло

Выборы губернатора в Приморском крае прошли в два тура. По итогам голосования во втором туре 16 сентября победу одержал врио главы региона Андрей Тарасенко («Единая Россия»). По итогам обработки 96 % голосов лидировал Андрей Ищенко (КПРФ). После обработки 100% протоколов он набрал 49,55%, или 253,2 тысяч голосов. Его соперник, коммунист Андрей Ищенко получил 48,06%, или 245,55 тысяч голосов.

Оба кандидата обвинили друг друга в нарушениях закона. В частности, представители штаба Тарасенко обвиняли Ищенко в подкупе избирателей, а коммунисты заявляли о фальсификации данных итоговых протоколов. Всего в краевой избирком поступило более 200 жалоб на нарушения на выборах.

После подачи кандидатами жалоб о нарушениях ЦИК России направил в Приморских край своих представителей для оценки ситуации и на своем заседании 19 сентября рекомендовал избиркому Приморского края признать результаты досрочных выборов губернатора недействительными. В справке ЦИК о ходе проведения второго тура говорится, что анализ жалоб выявил грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила о случаях подкупа избирателей, принуждения к голосованию, вбросах бюллетеней.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ценят и поддерживают позицию Центризбиркома по проведению новых выборов губернатора Приморья, передает РИА Новости.