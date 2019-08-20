Зампред Госкомстроя Башкирии Григорий Невоструев покинул свой пост и уехал в Москву
Вчера, 16:58ПолитикаНадежда ВалитоваФото: РБК-Уфа
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Теперь он будет курировать один из крупных городских проектов.
Как сообщает РБК, Григорий Невоструев уже покинул свою должность сегодня, 20 августа. Информацию о своей отставке чиновник подтвердил изданию. Новая должность Невоструева тоже будет связана со строительством, но разглашать подробности о ней пока он не решился.
Всего чиновник проработал в ведомстве около года.
Напомним, что сегодня в Башкирии состоялось еще одно крупное кадровое назначение - новым врио главы министерства промышленности стал бывший мэр Салавата Фарит Гильманов. Он сменил на этом посту Алексей Карпухина, 7 лет возглавлявшего ведомство.
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