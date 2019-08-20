Зампред Госкомстроя Башкирии Григорий Невоструев покинул свой пост и уехал в Москву

Как сообщает РБК, Григорий Невоструев уже покинул свою должность сегодня, 20 августа. Информацию о своей отставке чиновник подтвердил изданию. Новая должность Невоструева тоже будет связана со строительством, но разглашать подробности о ней пока он не решился.