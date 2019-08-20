В «Ночь кино» в Уфе покажут сериалы «Офис», «Время приключений» и «Рик и Морти»
Вчера, 17:39ПолитикаАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
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«КиноПоиск» бесплатно покажет культовые зарубежные сериалы в рамках акции.
Как заявляют организаторы, 24 августа на «Ночи кино» состоится показ западных ситкомов и анимации, которые имеют высокие оценки на КиноПоиске, при этом многие из них уже стали сериальной классикой.
В рамках программы будут показаны первые эпизоды сериалов «Сообщество», «Офис», а также анимационных сериалов — «Время приключений», «Вся правда о медведях», «Рик и Морти», «Робоцып» плюс новый мини-сериал «Семейный брак» в озвучке Татьяны Лазаревой и Михаила Шаца.
В Уфе программа пройдет в кинотеатре «Киномакс» (ТРК «Планета»), с 17:00 до 00:10. Вход бесплатный, по регистрации.
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