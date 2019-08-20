Работает с документами: СМИ Башкирии сообщили об отставке министра промышленности

Об этом сообщили издания Горобзор и Коммерсантъ-Башкортостан. В ведомстве Медиакорсети пояснили, что Алексей Карпухин «работает с документами, информация об отставке официально не подтверждена».

Горобзор сообщает, что сам министр написал заявление на увольнение по собственному желанию. Источнику «Коммерсанта» новость об отставке подтвердили.

Ранее врио главы республики Радий Хабиров не раз заявлял о том, что все главы ведомств и районов, которые не устраивают его своей работой, будут лишены должности.