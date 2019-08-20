Официально: Новым министром промышленности Башкирии стал бывший мэр Салавата
Ранее СМИ сообщили о добровольной отставке Алексея Карпухина.
Соответствующий указ уже подписал врио главы республики Радий Хабиров. Новым исполняющим обязанности министра промышленности региона стал Фарит Гильманов, член «Единой России», ранее восемь лет занимавший пост мэра Салавата, позже работавший в должности первого заместителя минпрома республики.
Другим указом освобожден от своей должности Алексей Карпухин, который ушел по собственному желанию спустя 7 лет работы на посту министра.
Примечательно, что в ведомстве отставку Карпухина утром Медиакорсети не подтвердили, заявив, что тот «работает сейчас с документами».
Справка
Фариту Гильманову 43 года, он родился в Ишимбайском районе в деревне Кызыл-Октябрь.
В 1998 году окончил Санкт-Петербургский институт пожарной безопасности МВД России.
В 2008 году закончил адъюнктуру Санкт-Петербургского университета государственной пожарной службы МЧС России. Кандидат педагогических наук.
С 1998 года работал в должности заместителя начальника ПЧ-53 ОГПС-2 МВД РБ.
С 2000 года - начальник ПЧ-36 ОГПС-2 МВД Республики Башкортостан (с 2002 года — МЧС РБ).
С 2005 года по март 2011 года - начальник отдела государственной пожарной инспекции г. Салават УГПН ГУ МЧС России по Республике Башкортостан.
Является подполковником внутренней службы МЧС России.
С 2011 по 2019 год работал руководителем администрации города Салавата.
Позже стал первым заместителем министра промышленности республики.