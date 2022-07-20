«Рожать детей и консультировать»: зачем едут в Донбасс депутаты Госдумы от Башкирии

Недавно спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам посетить Луганскую и Донецкую народные республики во время летнего отпуска. Он отметил, что в этот период парламентарии смогут «спокойно, оформив командировку», поехать, но новые территории. Володин подчеркнул, что в Донбассе живут более миллиона российских граждан России, и работа с ними входит в депутатские обязанности. Сам он накануне выехал в ЛНР, очевидно, решив стать личным примером для парламентариев.
Mkset связался с депутатами Госдумы от Башкирии или их помощниками и узнал, как они отреагировали на такое предложение.
Помощник депутата Ризвана Курбанов, а сообщила Mkset, что он уже давно работает с гражданами ЛНР и ДНР. Так, в конце мая парламентарий лично сопровождал 33 фуры с гуманитарным грузом в города Бердянск и Мариуполь. Помощь получили малообеспеченные граждане, семьи с детьми, инвалиды и беженцы. Депутат от КПРФ Александр Ющенко в разговоре с Mrset отметил, что поддержка граждан Донбасса очень важна, однако, считает он, рекомендация Володина вряд ли адресована компартии, представители которой и так активно выезжают в регионы, направляют туда гуманитарные конвои.
«Причем мы занимается этим постоянно и регулярно с 2014 года. Я лично посещал Донецк и Луганск десятки раз», — подчеркнул депутат.
Целью его поездок становились гуманитарные миссии, эвакуация граждан и другие проблемы, касающиеся жизни людей на территориях. В ближайшее время актуальными останутся вопросы обеспечения водой, поддержка военнослужащих, принимавших участие в спецоперации, и народной милиции. Депутат готов участвовать в их решении.
«Мы уже были в поездке на Донбасс. И в очередной раз буквально на днях фракция посетила ЛНР, ну и, конечно, в дальнейшем собирается посещать и ЛНР и ДНР. Надеемся, и другие части освобожденной Украины мы в ближайшем будущем посетим. Надо четко понимать, что у депутата отпуска не-бы-ва-ет, депутат всегда работает и на телефоне и на прямую, постоянно контактирует с гражданами, изучает документы, новости и, конечно, работает на земле. Необходимо отметить, что я и до этого бывал там на инаугурации Пушилина, когда мы с группой депутатов от ЛДПР посещали Донбасс», — прокомментировал депутат от ЛДПР Иван Сухарев.
Депутат Римма Утяшева, несмотря на свой возраст, готова выехать на новые территории. Но — не сейчас, а в будущем.
«Я буду, раз Володин нам сказал, конечно. Но пока не поеду. По графику я пока не могу определиться. Поеду. В будущем — да, конечно, как же не посетить», — заверила она.
На вопрос, чем она займется во время командировки, депутат, которая долгое время возглавляла роддом в Уфе, ответила: «Рожать детей. Чем еще может помочь Донбассу акушер-гинеколог?».
Динар Гильмутдинов рассказал, что обрадовался, когда председатель Госдумы предложил депутатам выехать в ЛНР и ДНР.
«Это совпадало с моими намерениями, которые я вынашивал. Людям там очень непросто. Ведь представится возможность изучить вопросы, связанные с оказанием помощи жителям республик, решением имеющихся у граждан проблем, пообщаться и вникнуть в вопросы, требующие урегулирования в правовом и законодательном пространстве. Если кратко — то поехать, вникнуть и помочь», — сообщил он.
Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Ирина Панькина отметила, что в начале июня первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак открыл центр юридической помощи в Донецке.
«Мы видим, что запрос на правовую поддержку на Донбассе растет, и будучи юристом, председателем Башкортостанского отделения Ассоциации юристов России, конечно же, не останусь в стороне. Сейчас мы прорабатываем вопросы по осуществлению нашей юридической миссии в ЛДНР, чтобы максимально эффективно и продуктивно оказать правовую поддержку людям», — прокомментировала она.
Помощница Зарифа Байгускарова сообщила Mkset, что депутат планирует поездку «по вопросам организации работы органов принудительного исполнения». Но дата ее пока неизвестна.
Помощница Римы Баталовой сообщила, что не сможет прокомментировать возможность визита в ЛНР и ДНР, поскольку депутат находится на выездном заседании в Сахалине.
Помощники четырех депутатов пока не знают об их планах на этот счет. Информации о предстоящих визитах в ДНР и ЛНР нет у помощников Рафаэля Марданова и Натальи Орловой. Помощники Рифата Шайхутдинова и Владимира Сенина обещали Mkset спросить у депутатов об их намерениях, ответы от них не поступили на момент публикации материала.
Дозвониться до Эльвиры Аиткуловой не удалось — ее телефон недоступен. Телефон в Госдуме также не отвечает.
Экс-мэр Уфы Павел Качкаев прямо заявил, что никуда не поедет.
«Я лично не собираюсь ехать. Вы посмотрите на год рождения мой. Ну так, а чего вы задаете тогда вопросы? Поэтому лучше ничего не пишите про меня», — сказал он.