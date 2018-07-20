В Башкирии на выборы в парламент заявились еще две партии

Сегодня на очередном заседании Центральной избирательной комиссии Башкирии рассмотрели документы этих партий.

Комиссия заверила республиканский список кандидатов в депутаты Госсобрания, выдвинутый региональным отделением Партии Социальных Реформ – Прибыль от природных ресурсов – Народу и отказала в заверении республиканского списка кандидатов в депутаты Госсобрания, выдвинутого региональным отделением Аграрной партии России.

Комиссия заверила список Аграрной партии России по одномандатным избирательным округам, сообщается на официальном сайте ЦИК РБ.

Ранее были заверены списки Единой России, КПРФ, ЛДПР, Справедливой России, Патриотов России, Российской экологической партии "Зелёные", Альтернативы для России (Партия Социалистического выбора), Объединённой партии людей ограниченной трудоспособности России, Яблока, Партии ветеранов России, Союза труда, Защитников отечества, Гражданской платформы.