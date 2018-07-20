Решение по повышению пенсионного возраста окончательно примут осенью

Окончательное решение по пенсионному маневру будет принято осенью, передает агентство REGNUM. Второе и третье чтения законопроекта о совершенствовании пенсионной системы намечены на осеннюю сессию.

На прениях в Госдуме 19 июля по поводу законопроекта о повышении пенсионного возраста депутаты от «Единой России» отметили, что поправки в пенсионное законодательство необходимы. Иначе не выполнить задачу президента страны о повышении пенсии выше инфляции. При существующей системе это сделать невозможно.

Существующие бюджетные возможности могут лишь гарантировать выплату Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров высказался на этот счет так:

- Государство гарантирует выплату пенсий, пенсии — это приоритет. И поэтому, когда звучат голоса о том, что это делается потому, что денег не хватает, — это неправда. Государство гарантирует выплату пенсий даже с учетом инфляции. Но задача, которая поставлена Владимиром Путиным, — это реальный рост пенсий и реальное повышение качества жизни.

По словам Макарова, большинство государств в мире уже повысили пенсионный возраст в ответ на экономические кризисы 1998 и 2008 годов. А российское государство в кризисы такого решения не приняло.

Макаров также пояснил, что повышение пенсионного возраста необходимо для выполнения Россией международных обязательства.

Правительство должно ратифицировать конвенцию МОТ, которая гарантирует людям после выхода на пенсию не менее 40% их прежнего заработка.

- Государство принимает на себя этим законом определенные обязательства, и важно, чтобы люди знали, что это не пожелания, это обязательства, — сказал депутат.

Экономика в изменениях пенсионной системы играет большую роль. Чтобы вовремя платить пенсии, Пенсионный фонд России государство дотирует – и если вначале дотации были 54 млн руб, то сейчас - уже 3,5 трлн руб.

Если ничего не менять, то сумма дотаций из бюджета вырастет до 5 трлн руб, а это означает, что все больше средств будут уходить на пенсии за счет других социальных расходов – например, на здравоохранение.

Первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев назвал предложения правительства новым общественным договором.

- По сути, правительство предложило новый общественный договор, - сказал он на заседании Госдумы.

Он добавил, что сегодня пенсия утратила свое первоначальное значение, она не обеспечивает достойный уровень жизни. Именно поэтому в стране много работающих пенсионеров.

- Нам говорят, что они работают, потому что они должны еще и деньги зарабатывать, - сказал он.