Минеева поддерживает решение об отмене проверок представителей бизнеса

Подготовительные работы уже стартовали. Однако на полное освобождение от проверок могут рассчитывать только представители таких сфер бизнеса, где невысокие риски, если речь не идет, например, о здоровье людей. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко, возглавляющий аппарат российского правительства. Мораторий на плановые и внеплановые проверки отечественного бизнеса будет действовать до конца 2022 года, напомнил он. Однако в дальнейшем большинство проверок представителей бизнеса, деятельность которого не несет высокие риски причинения вреда, не будут проводить на постоянной основе.