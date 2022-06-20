Минеева поддерживает решение об отмене проверок представителей бизнеса

Столичный бизнес-омбудсмен назвала решение властей логичной и прорывной мерой поддержки, в которой остро нуждаются российские предприниматели, сообщает vostokmedia.com.
«Она лежит в векторе реформы КНД и будет иметь прямое воздействие на самочувствие бизнеса», — заверила правозащитница.
Подготовительные работы уже стартовали. Однако на полное освобождение от проверок могут рассчитывать только представители таких сфер бизнеса, где невысокие риски, если речь не идет, например, о здоровье людей. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко, возглавляющий аппарат российского правительства. Мораторий на плановые и внеплановые проверки отечественного бизнеса будет действовать до конца 2022 года, напомнил он. Однако в дальнейшем большинство проверок представителей бизнеса, деятельность которого не несет высокие риски причинения вреда, не будут проводить на постоянной основе.
«Правительство продолжит реформировать надзорную сферу, делая упор на развитии риск-ориентированного подхода, как поручил президент, — сообщил Григоренко. — Это позволит с начала 2023 года полностью освободить бизнес с низкими рисками от административной нагрузки в виде проверок».
Мораторий ввели в России в начале весны текущего года во исполнение соответствующего поручения Путина. На едином сайте «Госуслуги» российская власть запустила при этом сервис, на котором предприниматели и граждане могут оставлять свои жалобы на недобросовестных проверяющих. Срок реагирования на подобные обращения не должен превышать один рабочий день.
Президент России заявлял ранее о том, что численность плановых проверок предпринимателей уменьшилась в шесть раз к прошлогодней отметке. С введением мораториев нарушений у них стало намного меньше, как констатировал Путин. По его словам, это четко свидетельствует об ответственности и зрелости российского бизнеса. Глава государства выразил мнение о том, что предпринимателей необходимо не принуждать соблюдать какие-то требования и нормы, а мотивировать.
Следовательно, есть сегодня все основания для очередного кардинального шага вперед. Речь идет о том, чтобы на постоянной основе, то есть навсегда отказаться от большинства проверок бизнеса, работа которого не несет в себе высокие риски причинения вреда, пояснил президент.
По словам Путина, уже давно стало очевидным, что «проверять всех подряд» нецелесообразно. Намного эффективнее будет работать подход, ориентированный на риски, резюмировал российский лидер. Он дал правительству поручение определиться с конкретными параметрами реформы в течение ближайших месяцев.