В Башкирии вступил в силу закон о льготах вложившим средства в памятники

В Башкирии вступили в силу поправки в закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Республики Башкортостан», сообщили в пресс-службе республиканского парламента.

Теперь законом установлено, что порядок установления льготной арендной платы в отношении объектов культурного наследия, относящихся к муниципальной собственности, определяется представительными органами местного самоуправления.

Муниципалитеты теперь сами будут определять, какие льготы предоставить физическим или юридическим лицам, вложившим свои средства в работы по сохранению объектов культурного наследия, либо при передаче им в аренду объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

– Вопрос о привлечении деловых кругов к работам по восстановлению памятников истории и культуры путем предоставления льгот за вложенные в реконструкцию средства поднимался уже неоднократно как на федеральном, так и на республиканском уровне, – прокомментировал председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев. – Новый республиканский Закон принят в целях развития данной работы, с учетом последних новаций федерального законодательства.