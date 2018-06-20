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В Башкирии вступил в силу закон о льготах вложившим средства в памятники
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
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В Башкирии вступил в силу закон о льготах вложившим средства в памятники

Сегодня, 14:21ПолитикаРазиф Абдуллин
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