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На сохранение и развитие языков в Башкирии выделят 50 миллионов рублей
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
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На сохранение и развитие языков в Башкирии выделят 50 миллионов рублей

Сегодня, 10:13ПолитикаРустэм Башкирцев
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