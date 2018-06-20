На сохранение и развитие языков в Башкирии выделят 50 миллионов рублей

Вчера, 19 июня, в правительстве утвердили порядок предоставления грантов главы республики, направленных на сохранение и развитие государственных языков и языков народов республики, сообщили в пресс-службе правительства Башкирии.

В ближайшее время будет объявлен конкурс по предоставлению грантов общей стоимостью 50 миллионов рублей.

По поручению Главы Башкортостана Рустэма Закиевича Хамитова мы разработали порядок представления грантов в сфере культуры, образования, науки, средств массовой информации, спорта и молодежной политики и общественных организаций, направленных на сохранение и развитие государственных и родных языков народов, проживающих в республике, а также башкирского языка за пределами Башкортостана,сообщила министр культуры РБ Амина Шафикова