Уфимский суд передал дело о дискредитации ВС РФ солиста ДДТ Шевчука в Санкт-Петербург

В Уфе дело об административном правонарушении, совершенным ранее музыкантом Юрием Шевчуком, передали в Дзержинский районный суд г. Санкт-Петербурга. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.
Днем ранее, 19 мая, в Советский районный суд поступил материал о привлечении Юрия Шевчука к административной ответственности за дискредитацию российских вооруженных сил. Как следует из материалов дело, лидер группы «ДДТ» выступил с ходатайством о направлении дела на рассмотрение по месту его жительства.
Напомним, несколькими днями в ходе одного концерта группы в Уфе музыкант презентовал песню, посвященную городу, а также произнёс со сцены эмоциональную речь о Родине. Как сообщают очевидцы, после выступления Юрия Шевчука ожидали силовики.