Уфимский суд передал дело о дискредитации ВС РФ солиста ДДТ Шевчука в Санкт-Петербург

Днем ранее, 19 мая, в Советский районный суд поступил материал о привлечении Юрия Шевчука к административной ответственности за дискредитацию российских вооруженных сил. Как следует из материалов дело, лидер группы «ДДТ» выступил с ходатайством о направлении дела на рассмотрение по месту его жительства.