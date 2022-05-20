Уфа по-нефтекамски: чем известен новый вице-мэр и как он связан с кланом Мавлиевых

Первым, кто попал в «призывную кампанию» Ратмира Мавлиева, стал его земляк Денис Ганиев. Он назначен вице-мэром и будет курировать соцкоммуникации, взаимодействие со СМИ и подготовку к празднованию 450-летия Уфы. Рассказываем, чем известен Ганиев и что его связывает с уфимским градоначальником.

Кресло для Ганиева подготовили заранее: в апреле депутаты горсовета внесли изменения в структуру администрации, наиболее важным из которых стало упразднение должности заместителя главы города по отдельным вопросам строительства — их передали первому вице-мэру Сергею Кожевникову. Вместо этого возродили заместителя мэра, курирующего вопросы взаимодействия со СМИ и пресс-службу. Такая должность до октября 2021 года уже была в администрации — тогда ее занимала скандально известная Алина Сулейманова. Последняя «прославилась» после организации публичных слушаний по проекту строительства океанариума. Выступить на них разрешили далеко не всем желающим, а связь во время обсуждений глушили (позднее вице-мэр объяснила использование спецсредств для блокировки связи обычными мерами безопасности, но никого ни в чем не убедила и получила приставку к имени Алина «глушилка» Сулейманова). После отставки вице-мэр переехала работать в Казань и возглавила государственный телеканал ТНВ. Должность Сулеймановой тогда упразднили — видимо, потому, что никакой эффективной работы со СМИ ей организовать не удалось. Теперь новые надежды возлагают на Дениса Ганиева — разрешить затянувшийся «холодный» период в отношениях уфимских властей с горожанами. В противном случае может пострадать не только реализация нужных городских инициатив, но и положительный имидж самого мэра. Полезные связи Денису Ганиеву 39 лет. Первая его профессия — «сварочное производство». Эту специальность он получил в Нефтекамском машиностроительном техникуме, а уже затем получил диплом юриста в БашГУ. Работал в детском оздоровительном лагере воспитателем, затем «вырос» до руководителя этого учреждения. В 2011 году сотрудничал с отцом Ратмира Мавлиева, основавшим ООО «Медиахолдингдело» («МХД») в Татарстане. Компания занималась деятельностью в сфере теле- и радиовещания, Ганиев проработал в ней чуть более двух лет в статусе директора. Кроме того, он также числился директором в другом обществе, зарегистрированном в Нефтекамске с немного отличающимся названием — «Дело-медиахолдинг». Эта фирма, открытая в 2012 году, первоначально принадлежала брату нынешнего мэра Уфы Ильдару Мавлиеву. Она занималась издательской деятельностью и учредила два телеканала, «7 канал Нефтекамска» и «Твой Нефтекамск» (ныне ликвидированы). В том же 2012 году уставный капитал перешел к будущему мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву. А в декабре 2015 года последний передал предприятие Эльвире Халиковой, первой супруге отца Ратмира Мавлиева Рафила. Компания «МХД» до сих пор действует, но в последние четыре года является убыточной. 2017 год она завершила с прибылью в 13,4 млн рублей, но последующие месяцы показывает снижение выручки. Эльвира Халикова также является учредителем еще нескольких компаний, ранее имевших связи с мэром Уфы, большинство из которых зарегистрировано по одному и тому же адресу в Нефтекамске. Так, на Халикову оформлены ООО «Авток», ТСЦ «Автомобильный рынок», ЧОП «Шериф-авто» и множество других компаний. Трудовая миграция Денис Ганиев вместе с семьей покинул Нефтекамск пять лет назад, переехав под Уфу — в село Зубово. Его младший сын Таир сейчас учится в новой сельской школе. Супруга Ганиева Зухра, по образованию педагог, не так давно получила право работать логопедом. В прошлом году семья Ганиевых участвовала в передаче «Семейный очаг» местного развлекательного портала. На тот момент Зухра Ганиева рассказывала, что занималась исключительно творческими направлениями, но примерно раз в пять лет меняла сферу деятельности. Как следует из постов супруги Ганиева в соцсетях, в 2019 году она расширяла сеть членов круизного клуба inCruises, который в ноябре прошлого года был признан финансовой пирамидой. А в последнее время оставила работу. Поет, развлекает, информирует Нового заместителя Ратмир Мавлиев отрекомендовал как человека, у которого «большой опыт работы в масс-медиа, телевидении, радио», знающего эту работу изнутри. Денис Ганиев, действительно, имеет массу необходимых навыков. Пожалуй, в этой сфере он перепробовал практически все: был ведущим мероприятий чего угодно — от свадеб и корпоративов (для этого было создано праздничное агентство «Точтонадо») до ток-шоу на телевидении. Выступал в качестве модератора, свадебного эксперта, медиатренера в Школе телевидения, вместе с супругой проводил тренинг о любви и взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. Входит в состав группы «Старые papa’s», «которая делает русский рэп высокого идейного и исполнительского уровня». Участвовал в различных проектах, провел последний эфир «Эха Москвы в Уфе» (в марте 2022 года, после блокировки московской радиостанции Роскомнадзором, учредители приняли решение о прекращении вещания). А еще комментировал спортивные матчи и чуть не поставил рекорд Гиннеса по продолжительности прямого эфира, проработав в студии 25 часов без перерыва. Сертификат о рекорде так и не дошел до Уфы. В апреле этого года Денис Ганиев запустил на канале «Россия» новый проект «Про Уфу» и даже успел провести пару интервью. Символично, что первым гостем программы стал Ратмир Мавлиев. А еще был «мегаклевым», о чем скромно указывает на странице во «Вконтакте». Был у Ганиева и депутатский опыт. В 2014 году ему передали мандат отца уфимского мэра Рафила Мавлиева в нефтекамском горсовете, досрочно снявшего с себя полномочия. На этом поприще Денис Ганиев отметился инициативой о запрете на продажу алкоголя в дни школьных выпускных. Фото: vk.com/Денис Ганиев Теперь Ганиеву предстоит разбирать в мэрии сложные кейсы и исправлять многочисленные ошибки в коммуникациях между властью и горожанами. Скамейка запасных Если Ратмир Мавлиев продолжит формировать свою команду из бывших нефтекамских подчиненных, используя ранее подконтрольные организации как кадровый резерв, то следующим место в мэрии может получить Адиль Набиуллин. Он руководил ООО «Дело-медиахолдинг» с мая 2016 по июнь 2019 год. А после возглавлял информационно-аналитический отдел администрации Нефтекамска. Последнее место работы молодого управленца — Дворец творчества детей и молодежи, он руководит этим учреждением. Весной Адиль Набиуллин выдвигал свою кандидатуру на мэрских выборах. Как правило, для участников таких конкурсов в последующем появляются хорошие перспективы для карьерного роста.

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