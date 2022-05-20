Строительство участка трассы М-12 в Башкирии начнут уже в этом году

Строительство участка трассы М-12 в Башкирии начнут уже в этом году
Строительство участка трассы М-12 в Башкирии начнут уже в этом году
Вчера, 09:43ПолитикаАзамат НуховФото: 1MI
Участок дороги, протяженностью 140 километров начнут строить в республике уже в 2022 году, сообщил 19 мая глава региона Радий Хабиров

В Башкирии возведение участка трасса М-12 планируется начать уже в этом году. Об этом в ходе встречи с представителем компании «Автодор» Вячеславом Петушенко сообщил 19 мая глава региона радий Хабиров.

Сообщается, что на территории республики пройдут порядка 140 километров новой дороги, также возведены будут 19 мостов и 4 путепровода. Наряду с этим проект включает в себя также реконструкцию уже существующей дорожной сети и строительство нового участка Дюртюли — Ачит протяженностью, чья протяженность составит 275 км.

Напомним, что скоростная дорога М-12 была продлена до Екатеринбурга в соответствии с поручением президента Владимира Путина. В свою очередь, Радий Хабиров отметил, что работы подготовительные работы по строительству проходят без отклонений от графика. Для дороги уже оформлены необходимые земли в Дюртюлинском, Татышлинском и Бураевском районах Башкирии. Уже через два года планируется запустить движение на трассе Дюртюли — Ачит. Планируется, что движение на дороге Дюртюли — Ачит запустят уже через два года.

Председатель правления «Автодора» Вячеслав отметил, что возведение нового объекта станет дополнительным импульсом к развитию экономики региона. Речь, по словам Петушенко, прежде всего, ведётся о секторе стройматериалов и появлении новых рабочих мест.

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